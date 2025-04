Helmstadt (dpa/lby) - Nach mehreren Unfällen mit teils schwer verletzten Personen und insgesamt mehr als neun Stunden Sperrung ist die Autobahn 3 in der Nacht wieder freigegeben worden. Zuvor hatte sich an der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart) am Freitagabend ein weiterer Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen ereignet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. 5 der insgesamt 20 Insassen seien dabei leicht verletzt worden.