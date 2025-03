Weichs (dpa/lby) - Ein 17-jähriger Kradfahrer ist im Landkreis Dachau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verunglückt. Er sei am Nachmittag mit dem Krad auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Glonn unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Dachau mit. Nahe Weichs sei er im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen.