Wer am Mittwochabend ins Gemeindezentrum des Heldburger Ortsteils Bad Colberg kommt, spürt sofort: Hier bewegt sich etwas. Die Stuhlreihen sind fast bis auf den letzten Platz gefüllt, die Menschen warten voller Neugier auf die neuen Eigentümer der ehemaligen Kurklinik. Robin Fleck (Freie Wähler), Ortsteilbürgermeister von Bad Colberg, und Christopher Other (CDU), Bürgermeister der Stadt Heldburg, ist anzusehen, wie sehr sie sich über die Entwicklungen der vergangenen Wochen freuen.