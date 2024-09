Verkaufsstart: Die Prachtregion in Buchform

„Ich freue mich sehr, dass es uns gemeinsam gelungen ist, den Landkreis in vielen Facetten darzustellen. Es war gar nicht so leicht, an möglichst alles zu denken, weil es einfach so viel Sehens- und Entdeckenswertes in unserer Region gibt“, sagt Pierre Döring.

Das Buch ist ab sofort für 9,95 Euro über den Lesershop von des Verlages unter www.lesershop-online.de sowie in den Geschäftsstellen von Freies Wort/Meininger Tageblatt und Südthüringer Zeitung erhältlich und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern und Interessierten zahlreiche spannende Informationen und Entdeckungen rund um den Landkreis Schmalkalden-Meiningen.