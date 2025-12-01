Auch wenn das Wetter an diesem ersten Adventssonntag mit wolkenverhangenem Himmel und kaltem Nieselregen alles andere als einladend war, um durch die Stadt zu bummeln und nach Geschenken Ausschau zu halten, so kamen dennoch viele Suhler und Besucher aus den umliegenden Landkreisen bis hinüber nach Franken zum verkaufsoffenen Sonntag in die Südthüringer Einkaufsstadt, wie die vielen Autokennzeichen in den Parkhäusern verrieten. Viele Besucher lockte vor allem der am vergangenen Mittwoch eröffnete Chrisamelmart mit seinen kulinarischen und handwerklichen Angeboten und der heimeligen vorweihnachtlichen Stimmung. Zusätzlich erwies sich vor allem für Familien mit Kindern einmal mehr die Modelleisenbahnausstellung im Alten Rathaus als Besuchermagnet. Die Kombination mit den von 13 bis 18 Uhr geöffneten Geschäften im Steinweg und dessen Peripherie, aber vor allem mit den beiden Einkaufscentern zog, wie es seitens der ausrichtenden Suhler Stadtmarketinginitiative heißt.