Verkaufsoffener Sonntag: Herbstmarkt lockt in Meininger Innenstadt

Mit dem Herbstmarkt in der Innenstadt endet am Sonntag, 4. Oktober, die diesjährige Aktionswoche „Heimat shoppen“. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot von Händlern, Gastronomen und Dienstleistern.
Ein Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag lockt am 4. Oktober in die Meininger Innenstadt.
Mit dem Herbstmarkt in der Innenstadt endet am Sonntag, 4. Oktober, die diesjährige Aktionswoche „Heimat shoppen“. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot von Händlern, Gastronomen und Dienstleistern.
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An den Ständen gibt es regionale Produkte und Biowaren ebenso zu entdecken wie Handwerkskunst, saisonale Spezialitäten und Bekleidung für die kühleren Tage. Ergänzt wird das Markttreiben durch einen Antik- und Trödelmarkt, der zum Stöbern nach kleinen und großen Schätzen einlädt.
Ab 13 Uhr öffnen zudem die Geschäfte der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Mit besonderen Angeboten und Aktionen können Besucher den Marktbesuch mit einem Einkaufsbummel verbinden.
Der Herbstmarkt bildet zugleich den Abschluss der Aktionswoche „Heimat shoppen“. Seit dem 29. September rücken zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen den lokalen Handel sowie die Meininger Innenstadt in den Mittelpunkt.