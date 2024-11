In Thüringen sind nach dem Ladenöffnungsgesetz verkaufsoffene Sonntage am ersten oder zweiten Advent möglich, wobei die Einkaufssonntage in der Regel an Weihnachts- oder Adventsmärkte gekoppelt sind. Vor allem in den größeren Städten wie Erfurt oder Jena herrscht dann immer reger Shopping-Trubel. Der Handelsverband Thüringen und Sachsen-Anhalt erwartet, dass viele Menschen die verkaufsoffenen Adventssonntage nicht nur zum Schauen, sondern auch zum Kaufen nutzen.