Der Wasserturm in Plaue könnte womöglich den Eigentümer wechseln. Das denkmalgeschützte Objekt stand bis zum 31. Oktober über DB Immobilien zum Verkauf im Angebot. Nun, da die Frist abgelaufen ist, wollte die Redaktion von den Zuständigen bei der Deutschen Bahn wissen, ob es Interessenten gab oder der Wasserturm womöglich schon den Eigentümer gewechselt hat. Am 30. Oktober, also kurz vor Ende des Aktionszeitraumes, hatte es auf Nachfrage von einem Sprecher geheißen: „Es haben sich Interessenten gemeldet und alle haben die relevanten Informationen zum Gebäude erhalten. Bisher hat noch keiner der Interessenten ein Kaufpreisangebot abgegeben. Wir werden daher nach Fristende auf alle Interessenten nochmals zugehen.“