Der Wasserturm in Plaue soll verkauft werden. Noch bis zum 31. Oktober kann ein Gebot dafür abgegeben werden. Verkauft wird der unter Denkmalschutz stehende Turm durch DB Immobilien. Und scheint nicht nur auf den ersten Blick kein wirklich attraktives Kaufobjekt zu sein: Zuerst einmal kauft man die sprichwörtliche Katze im Sack. Denn wie auf der Internetseite der DB geschrieben steht, ist „aufgrund des baulichen Zustandes eine Innenbesichtigung aus Sicherheitsgründen nicht möglich“. Und es geht noch weiter: „Der Käufer wird mit Kaufvertragsabschluss verpflichtet, sofort nach Besitzübergang auf eigene Kosten den Turm gegen herunterfallendes Material zu sichern. Es können nur Kaufpreisangebote berücksichtigt werden, welchen ein nachvollziehbarer Zeit- und Kostenplan für die notwendige Sanierung des Wasserturmes beiliegt“, schreiben die Verantwortlichen von DB Immobilien.