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Straufhain Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse

In Schmelzkäsepackungen wurden Kunststoffteilchen entdeckt. Der Käse wurde bei Rewe verkauft. Was müssen Käufer wissen?

Straufhain: Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse
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Der Käse wurde in mehreren Bundesländern verkauft und aus dem Sortiment genommen. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Wegen Fremdkörpern aus rotem Kunststoff rät die Thüringer Firma Sales & Service Aktuell GmbH aus Straufhain im Landkreis Hildburghausen vom Verzehr ihres Räucherschmelzkäses in Scheiben ab. Der Käse wurde in Rewe-Supermärkten in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hessen vertrieben und dort aus dem Verkauf genommen, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

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Welche Chargen sind betroffen?

Betroffen seien die 175-Gramm-Packung der Firma Sales & Service Aktuell GmbH mit dem Haltbarkeitsdatum 17., 22. und 24. August 2026. Die Kunststoffteilchen können 0,5 bis 10 Millimeter groß sein. Eine Gesundheitsgefährdung kann beim Verschlucken nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden.