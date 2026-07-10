Straufhain: Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse

Wegen Fremdkörpern aus rotem Kunststoff rät die Thüringer Firma Sales & Service Aktuell GmbH aus Straufhain im Landkreis Hildburghausen vom Verzehr ihres Räucherschmelzkäses in Scheiben ab. Der Käse wurde in Rewe-Supermärkten in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Hessen vertrieben und dort aus dem Verkauf genommen, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.