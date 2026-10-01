Während an den Standorten der Geschäftsbetrieb stabilisiert wurde, gibt es laut dem Insolvenzverwalter für einen Teilbereich eine unumkehrbare Entscheidung: Für die Varta Microbattery bleibe es wegen des Wegfalls des bedeutendsten Kunden bei dem bereits im Frühjahr beschlossenen Produktionsaus für die Fabrik im bayerischen Nördlingen. Dieser Schritt werde wie geplant umgesetzt. Hier verlieren jetzt rund 350 Menschen ihren Arbeitsplatz. Die Schließung wurde bereits Mitte Mai angekündigt. Dem Vernehmen nach will der Großkunde, der sich nun zurückzieht, seine Batterien der neuen Generation künftig aus China beziehen.