Ellwangen - Der Insolvenzverwalter des strauchelnden Batterieherstellers Varta erwartet für das Unternehmen in den kommenden Monaten eine Investorenlösung. "Das Interesse an den technologischen Kernkompetenzen von Varta ist im Markt unverändert vorhanden", teilte Tobias Wahl von der Kanzlei Anchor in Ellwangen mit. Es werde ein erfolgreicher Abschluss des Verkaufsprozesses noch in den kommenden Monaten angestrebt. Ob es sich bei den Interessenten um Finanzinvestoren oder auch Industrieunternehmen handele, konnte ein Sprecher von Wahl nicht beantworten.