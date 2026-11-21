Haushalte beziehen immer dann Strom und Gas in der Grundversorgung, wenn sie keinen besonderen Vertrag mit dem Versorger abgeschlossen haben. Grundversorger ist immer derjenige Energieversorger, der in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefert. Laut Bundesnetzagentur bezieht gut ein Fünftel der Haushalte Strom über die Grundversorgung, bei Gas gut jeder Sechste. Verivox zufolge gibt es rund 700 Strom- und 800 Gas-Grundversorger.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, nicht dauerhaft im Grundversorgungstarif zu bleiben. "In den Grundversorgungstarifen sind die Preise hoch. Der Wechsel rechnet sich in der Regel." Auch Grundversorger bieten demnach meist deutlich günstigere Sondertarife an. Grundversorgungsverträge könnten jederzeit mit zwei Wochen Kündigungsfrist beendet werden.