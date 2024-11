Verheerende Tierseuche Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus

In Europa scheinen die Auswirkungen auf Meeressäuger bisher nicht so dramatisch zu sein. Wie Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut erläutert, wurde das Virus nur in wenigen Robben und in einem Fall auch in einem Schweinswal nachgewiesen. Darüber hinaus seien vereinzelt auch andere Säugetiere hierzulande betroffen, in diesem Jahr gehörten dazu ein Waschbär und Füchse.