Verhandlungsende: Urteil im Prozess um tödliche Hammer-Schläge erwartet

Der Angeklagte und das Opfer stammen aus derselben Gegend in Vietnam und engagierten sich seit Jahrzehnten in Deutschland in der vietnamesischen Gemeinschaft. Das Opfer soll herausgefunden haben, dass der Angeklagte Gelder des Großmarkts veruntreut haben soll. Der Mann hatte bereits eingeräumt, den 63-Jährigen mit dem Hammer getötet zu haben - allerdings sei dies aus Notwehr geschehen.