Abu Dhabi - Ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene soll in Abu Dhabi zu den Themen am zweiten Tag der Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehören. Das kündigte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj an - und sprach vom "Haupttag" der Gespräche. In dem Emirat am Persischen Golf soll es demnach heute auch um Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie um einen weiteren Gefangenenaustausch gehen.