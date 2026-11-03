In Großbritannien wird die Frage der Schuld häufig von Geschworenen beurteilt. Wann mit einer Entscheidung der Jury zu rechnen ist, war zunächst unklar. Der Richter forderte von den Geschworenen, vier Frauen und acht Männern, eine einstimmige Entscheidung, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Sollte es zu einem Schuldspruch kommen, wird das Strafmaß erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.