Der Wald liegt voller Holz. Genug, um Häuser zu heizen. Doch der Run auf Brennholz flaut ab. Jedenfalls beobachten die Förster im Bereich des Heldburger Landes einen Rückgang der Nachfrage. „Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Was momentan auch nur schleppend funktioniert, das ist die Hackschnitzel-Vermarktung“, sagt Lars Wollschläger. Dort sieht der Leiter des Forstamts Heldburg viel Potenzial mit Blick auf die Entwicklung kommunaler Wärmenetze.