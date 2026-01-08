Verhalten im Fokus: Urlaub, Lacher, Tennisspiel – Politiker-Patzer mit Folgen

Berlin - Im Südwesten Berlins fließt mehrere Tage nach dem Brandanschlag wieder Strom. Lief beim Krisenmanagement alles glatt? Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister, muss sich fragen lassen, ob er am ersten Tag des großflächigen Stromausfalls die Lage ernst genug genommen hat. Denn wie am Mittwoch herauskam, hatte der CDU-Politiker mehrere Stunden nach Beginn des Stromausfalls Samstagmittag eine Stunde lang auf dem Tennisplatz verbracht. Am Sonntag noch hatte er auf eine Journalistenfrage zum Tagesablauf am Samstag das Tennisspiel nicht erwähnt. Schon kommt Kritik auf – und manche Erinnerung an andere Fälle, in denen das Verhalten von Politikern in Krisenlagen für Ärger sorgte: