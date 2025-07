Dass die Gerüchteküche wegen der Tötung des 23-Jährigen Miguel in Zella-Mehlis brodelte, ist eine Untertreibung. In den sozialen Netzwerken und in der Kleinstadt überboten sich die Schwätzer in der Ausschmückung der Tat. Nun hat die Staatsanwaltschaft Meiningen zwei Tatverdächtige präsentiert. Dass sie ihnen Mord vorwirft, bestätigt die schlimmsten Vermutungen.