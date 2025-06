Gab es 2021 doch Zweifel in der CDU-Spitze an Laschet?

Dem "Spiegel" erklärte Söder nun, dass es auch in der CDU-Führung kurz vor der Bundestagswahl 2021 offenbar ernsthafte Zweifel an der Eignung Laschets gegeben habe. "Zur damaligen Zeit wurde in der CDU-Spitze, das haben wir hinterher erfahren, tatsächlich noch überlegt, auf den letzten Metern den Kandidaten auszuwechseln", sagte er.