Berlin - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat sich bestürzt über den Tod des bayerischen Vize-Regierungschefs Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geäußert. Aiwanger sei "ein vergleichsweise junger Mann" gewesen, der "von einer Sekunde auf die nächste tot" gewesen sei, sagte der CDU-Politiker in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Und deswegen ist es natürlich vor allen Dingen eine menschliche Tragödie für seine Frau, für seine Kinder, für die Familie. Und es ist ein schreckliches Ereignis, persönlich unglaublich traurig."