Handlungsbedarf gibt es laut Umfrage in Innenstädten in Ost und West vor allem bei Stadtbild und Aufenthaltsqualität sowie Mobilität, Verkehr und Parken. In Westdeutschland sehen die Befragten einen größeren Investitionsbedarf. Die Studienautoren begründen dies damit, dass in ostdeutschen Städten nach der Wende vielfach bereits aufwendige Sanierungen durchgeführt worden seien.