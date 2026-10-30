Obwohl erst 43, ist Marcus Dörfer im Fußball schon gut herumgekommen. Seit diesem Sommer trainiert der Ostthüringer den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. In seinen früheren Trainerstationen FC Grimma und Blau-Weiß Zorbau hat Dörfer auch den Fußball in Thüringens Nachbarbundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt kennengelernt. Über die Unterschiede sprachen wir mit dem Frankenhäuser Coach nach deren Duell gegen den 1. Suhler SV (3:1) am jüngsten Spieltag der Thüringenliga.