Geld soll in Stiftung fließen

Er wolle das Geld nicht für sich, sondern für die Stiftung, die er gegründet habe, um seiner Tochter "ein kleines Denkmal zu setzen", sagt Emilys Vater. "Ich möchte, dass meine Tochter nicht vergessen wird." Die Stiftung kümmert sich um diabeteskranke Kinder.

Seine Stimme stockt, er wischt sich die Tränen aus den Augen. Am Tag ihrer Abreise habe er ihr noch Taschengeld gebracht - und sie zum letzten Mal lächeln sehen. "Sie wäre heute 21, hätte wahrscheinlich ihren Führerschein gemacht - alles Dinge, die ich nicht mit ihr erleben kann."

Doch nun muss erst ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden. Das Gericht bestellt in der Sache einen Psychiater aus Kalkar. Er soll klären, wie stark der Vater unter dem Tod seiner Tochter leidet.

"Sehr erniedrigend"

Der Vater gibt sich nach der Verhandlung kämpferisch: Er hätte sich zwar ein Urteil gewünscht, um abschließen zu können, aber 25.000 Euro seien "völlig indiskutabel". Außerdem sei es sehr erniedrigend für ihn gewesen, wie die Gegenseite argumentiert habe. "Wir machen auf jeden Fall weiter. Gerechtigkeit für meine Emily."

Rechtsanwalt Reiger appelliert "an die politisch Verantwortlichen in Nordrhein-Westfalen, sich den Fall nach den Hinweisen des Gerichts noch einmal genau anzuschauen. Gemeint ist wohl NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU).