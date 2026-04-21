Vergiftung im Türkei-Urlaub Prozess nach Tod von Hamburger Familie startet in Istanbul

Istanbul - Fünf Monate nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen sechs Angeklagte in Istanbul. Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren vergangenes Jahr im November in die Türkei gereist und schwer erkrankt. Erster Verdacht war eine Lebensmittelvergiftung, ein Gutachten stellte später jedoch eine Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid fest. Die Mutter und ihre beiden Kinder starben zuerst, kurze Zeit später auch der Vater im Krankenhaus.