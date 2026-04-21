Vergiftung im Türkei-Urlaub Prozess nach Tod von Hamburger Familie startet in Istanbul

Ursache zunächst unklar

Für die Familie sollte es ein Urlaub in der historischen türkischen Metropole werden, den der Vater aus Hamburg für seine Frau und die beiden Kinder organisiert hatte. Doch nachdem sie am 9. November in Istanbul gelandet waren, erkrankten alle vier kurz darauf schwer und mussten noch am selben Tag in die Klinik gebracht werden. Zuerst starben die Mutter (27) und die Kinder im Alter von drei und fünf Jahren - nach mehreren Tagen auf der Intensivstation starb auch der 38 Jahre alte Vater.