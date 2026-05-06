Vergewaltigungs-Vorwürfe: Keine Fußfessel für Marius Borg Høiby

Oslo - Ein Gericht hat einen Antrag von Marius Borg Høiby (29) abgelehnt, den Rest seiner Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause abzusitzen. "Ich sitze in Isolation im Gefängnis in Oslo und habe extrem wenig menschlichen Kontakt - zwei, drei Besuche pro Woche", sagte Høiby laut der Zeitung "Verdens Gang" vor Gericht. Um näher bei Freunden und Familie zu sein, wollte der Angeklagte in seiner Wohnung in der Residenz des Kronprinzenpaares auf das Urteil gegen ihn warten, das Anfang Juni erwartet wird.