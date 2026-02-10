Vergewaltigt, betäubt, gefilmt Angeklagter gesteht im Vergewaltigungsprozess

München - Er gibt zu, seine Freundin betäubt, vergewaltigt und gefilmt zu haben: Vor dem Landgericht München I hat ein 27-Jähriger einen monatelangen Missbrauch an seiner Partnerin gestanden. "Das, was in der Anklage steht, entspricht der Wahrheit", erklärte er. "Ich weiß, dass ich Schlimmes getan habe und dass das schlimme Folgen mit sich gebracht hat." Er sei aber kein Frauenhasser. "Ich liebe dieses Mädchen, aber ich habe sie tief verwundet." Seine Taten seien "unbedacht, egoistisch, gefährlich, hässlich und ungehobelt" gewesen. "Es ist unverzeihlich."