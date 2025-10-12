Feines weißes Büttenpapier – gemacht mit Wasser aus Schleuse, Erle, Nahe und dem Breitenbach? Wer das für eine Legende hält, dem kann Martina Schneider auf die Sprünge helfen. Die Hobby-Historikerin aus Gethles, die eigentlich aus der Leipziger Ecke stammt, später in Schleusingerneundorf hängen blieb und sich mit Neugier immer wieder tief in die Geschichte unseres Landstriches eingräbt, hat so manchen Brief, so manche Urkunde und so manche Akte gelesen, um einer heute vergessenen Handwerkskunst auf die Spur zu kommen, die rund um Schleusingen einige Mühlräder klappern ließ: Papier.