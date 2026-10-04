Vergangenheit und Nostalgie Merkel-Mania? Warum die Kanzlerin a. D. so viele Fans bewegt

Ein paar Reihen weiter vorn sitzt Annett Lührmann neben ihrem Mann, und bei ihr hört sich das ganz ähnlich an. "Ich bin beeindruckt von Frau Merkel, nach wie vor, was sie geleistet hat, wie ihr Leben so verlaufen ist", sagt sie. Fehler mache jeder im Amt, das schon. Aber "sie hat Sachen gemeistert, Corona und die Flüchtlingswelle, das muss erstmal einer anders und besser machen." Sie freue sich darauf, die Altkanzlerin zum ersten Mal live zu sehen.