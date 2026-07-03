Vergammelte Wurst Wilke-Wurst-Skandal vor Gericht – Fakten und Fragen

Der damalige Geschäftsführer und seine Stellvertreterin müssen sich zudem wegen vierfacher versuchter Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. In drei Fällen sollen sie trotz eines positiven Salmonellenbefunds aus einer Eigenbeprobung keinen Warenrückruf veranlasst haben. In einem weiteren Fall sollen die beiden von der Lebensmittelaufsicht eines anderen Bundeslandes über einen positiven Listerienbefund informiert worden sein, aber nicht alles Erforderliche getan haben, um den vollständigen Rückruf der Ware zu gewährleisten.

Allen drei Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft vor, Gesundheitsschäden von Konsumenten billigend in Kauf genommen zu haben.

Die Opfer

Die elf Todesopfer im Alter zwischen 47 und 86 Jahren stammten aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Berlin und dem Saarland. Viele der Verstorbenen hatten sich zuvor in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken aufgehalten, die von Wilke beliefert wurden.

Der Prozess

Der Prozess startet gut sechseinhalb Jahre nach der Schließung des Wurstherstellers mit rund 200 Mitarbeitern. Insgesamt 15 Verhandlungstage sind derzeit am Landgericht Kassel vor der 2. (Wirtschafts-)Strafkammer geplant. Mit einem Urteil wäre dann am 12. August zu rechnen.

Die Fragen

Wie konnte der Betrieb trotz der katastrophalen hygienischen Zustände über Jahre ungehindert weiter Fleischwaren produzieren und in den Handel bringen? Warum haben die Mängel nicht schon früher zur Schließung der Fabrik geführt? Warum haben die Angeklagten nicht verhindert, dass kontaminierte Waren in Umlauf gebracht wurden? Das sind einige der Fragen, auf die sich viele Menschen eine Antwort erhoffen.