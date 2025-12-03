Nyon - Spielführerin Giulia Gwinn jubelte in der ersten Reihe und umarmte erleichtert DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Alexandra Popp wischte sich symbolisch den Schweiß von der Stirn. Und Bernd Neuendorf zeigte stolz den Wimpel der UEFA. Nach dem Zuschlag für die Frauen-Europameisterschaft 2029 war der Jubel bei der deutschen Delegation in Nyon groß. "Es war eine lange Reise. Wir sind stolz und glücklich", sagte Verbandspräsident Bernd Neuendorf. Vize Heike Ullrich versprach "ein fantastisch organisiertes Turnier mit vollen Stadien".