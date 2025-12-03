WM-Bewerbung scheiterte deutlich

Der EM-Zuschlag ist auch ein wichtiger Erfolg für DFB-Chef Neuendorf auf internationaler Bühne. Mit der ersten Bewerbung unter seiner Führung für ein großes Frauen-Turnier - gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien für die Weltmeisterschaft 2027 - hatte es vor gut anderthalb Jahren eine deutliche Niederlage gegen Brasilien gegeben.

"Wahnsinn! Ein Traum wird wahr", sagte DFB-Vizepräsidentin Ullrich. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Entwicklung für europäischen Frauenfußball, für den Fußball allgemein, vorantreiben können. Wir wollen ein neues Niveau für den Frauenfußball erreichen."

Nun wird die Europameisterschaft zum Treiber für die Strategie des DFB, den derzeitigen Aufschwung des Frauenfußballs zu fördern. In einer Woche soll für die Frauen-Bundesliga ein eigener Ligaverband gegründet werden. Der DFB steuert für acht Jahre knapp über 100 Millionen Euro bei, um die Liga zu professionalisieren.