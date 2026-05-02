Verfolgungsjagd: Verfolgungsjagd auf drei Rädern endet mit nassen Füßen

Der 32-Jährige war am Freitag mit dem Auto in Nordhausen unterwegs, missachtete laut Polizeimitteilung aber Anhaltesignale der Beamten und raste davon. Die Polizisten verfolgten den Mann mit dem Auto. Dieser stieß den Angaben nach zunächst an einer roten Ampel mit einem anderen Wagen zusammen und fuhr auch dann weiter, als sich ein Rad des Autos löste.