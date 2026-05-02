Verfolgungsjagd: Verfolgungsjagd auf drei Rädern endet mit nassen Füßen

Nordhausen (dpa/th) - Beim Versuch, einer Polizeikontrolle zu entgehen, hat sich ein Mann in Nordhausen eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert und sich dabei auch nasse Füße geholt.
Mit nur drei Rädern am Wagen flieht ein Autofahrer vor der Polizei, kraxelt über Mauern und landet mit nassen Füßen im Garten. Warum am Ende trotzdem die Handschellen klickten.
Nordhausen (dpa/th) - Beim Versuch, einer Polizeikontrolle zu entgehen, hat sich ein Mann in Nordhausen eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert und sich dabei auch nasse Füße geholt.
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Der 32-Jährige war am Freitag mit dem Auto in Nordhausen unterwegs, missachtete laut Polizeimitteilung aber Anhaltesignale der Beamten und raste davon. Die Polizisten verfolgten den Mann mit dem Auto. Dieser stieß den Angaben nach zunächst an einer roten Ampel mit einem anderen Wagen zusammen und fuhr auch dann weiter, als sich ein Rad des Autos löste.
Auf drei Rädern sei der Mann auf das Gelände des Straßenbahndepots gefahren, wo er schließlich mit dem Funkstreifenwagen der Polizisten zusammenkrachte. Daraufhin nahm der Mann demnach die Beine in die Hand, kletterte über eine Mauer und durchquerte einen Fluss. Die Polizisten blieben ihm auf den Fersen und konnten ihn schließlich in einem Garten stellen.
Die Beamten stellten unter anderem fest, dass der 32-Jährige unter Drogen stand und keinen gültigen Führerschein besitzt. Nun wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und anderer Vorwürfe ermittelt.