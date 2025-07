In einem Fall sollen 40 Menschen in einen Transporter ohne Fenster, Haltegriffe und Sitze gepfercht worden sein, sagte Staatsanwalt Martin Zschächner in seiner Anklageverlesung. In einem anderen Fall sei ein Transport von 13 Menschen in eine Polizeikontrolle geraten. Auf der Verfolgungsfahrt hätten die Insassen Todesangst gehabt.