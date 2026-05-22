Eine Polizeistreife wollte am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in Seligenthal den Fahrer eines aus der Region Gotha kommenden Autos kontrollieren. Als der Fahrer dies bemerkte, gab er plötzlich Gas. Er fuhr deutlich zu schnell über mehrere Straßenzüge und missachtete dabei Verkehrsregeln. Offenbar aber kannte sich der Mann nicht aus, so berichtet die Polizei weiter, denn seine Flucht endete in einer Baustelle.