Walldürn/Schneeberg - Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich mehr als zwei Stunden lang eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und dabei zwei Streifenwagen gestohlen und vier Unfälle verursacht. Nach Polizeiangaben war der Mann am Samstag zunächst in ein Autohaus in Walldürn im Nordosten Baden-Württembergs eingebrochen. Anschließend flüchtete er demnach zunächst zu Fuß und später in einem Auto vor zwei Streifenwagen.