Bamberg (dpa/lby) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat in Bamberg mit riskanten Fahrmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach Polizeiangaben mussten die Beamten ihren Streifenwagen bei der Verfolgung auf weit über Tempo 100 beschleunigen. Demnach fiel der Autofahrer am Donnerstag einer Streife der Polizei auf, als er in Richtung Stadtmitte fuhr und stark beschleunigte. Die Streife nahm die Verfolgung auf, wobei der 21-Jährige trotz Anhalteaufforderung und eingeschalteten Blaulichts nicht anhielt, sondern im Zickzack durch den fließenden Verkehr fuhr, wie es hieß.