Am Grenzübergang Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) habe er ein Verkehrszeichen touchiert, sei aber weiter in Richtung Nürnberg gefahren. Drei tschechische Streifenwagen versuchten weiter, den Mann zum Anhalten zu bringen, wie es hieß. Ab Vohenstrauß übernahmen drei deutsche Streifenwagen die Verfolgungsfahrt in Richtung Nürnberg. Der Mann raste laut Polizei mit bis zu 200 Kilometern in der Stunde davon.