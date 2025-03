Verfolgungsfahrt: Polizei: Junger Autofahrer flüchtet betrunken vor Kontrolle

Manching (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer soll sich in Oberbayern mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt über die Autobahn 9 und zwei Bundesstraßen geliefert haben. Der 19-Jährige verhielt sich dabei in der Nacht laut Polizei "rücksichtslos und grob verkehrswidrig" - er missachtete demnach Verkehrsvorschriften, überfuhr rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Als die Beamten den Wagen auf der A9 bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) kontrollieren wollten, beschleunigte der 19-Jährige, wie es hieß. In dem Wagen saß noch eine gleichaltrige Beifahrerin.