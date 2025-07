Weiden (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger ist in der Oberpfalz auf einem Motorrad vor der Polizei geflüchtet - wenige Tage vor seiner Fahrprüfung. Der Jugendliche sei den Beamten in Weiden aufgefallen, weil an seinem Zweirad augenscheinlich nicht das richtige Kennzeichen angebracht gewesen sei, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten den Fahrer hätten anhalten wollen, sei er über Radwege davongefahren. Erst durch den Einsatz mehrerer Streifen hätten die Beamten den 17-Jährigen gestoppt.