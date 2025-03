Wie die Polizei mitteilte, überholte der Fahrer andere Autos auf dem Standstreifen und fuhr dann an der Anschlussstelle Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ab. Demnach fuhr der Mann mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde über die Landstraße, ehe er sein Fahrzeug im Gemeindebereich Hohenfels Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz abstellte und zu Fuß in ein Waldstück floh. Seine Beifahrerin ließ er im Wagen sitzen.