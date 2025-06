Werneck (dpa/lby) - Ein mutmaßlicher Autodieb hat bei seiner halsbrecherischen Flucht vor der Polizei in Unterfranken mehrere andere Autofahrer gefährdet. Am Ende stieß er frontal mit einem Polizeiwagen zusammen. Der 28-Jährige selbst und drei Beamte wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liege in hoher fünfstelliger Höhe, berichtete die Polizei. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ermittelt.