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  4. Flucht vor Polizei endet mit Unfall und Festnahmen

Verfolgungsfahrt Flucht vor Polizei endet mit Unfall und Festnahmen

Ein Crash mit einem Streifenwagen und eine halsbrecherische Flucht zu Fuß: Zwei Männer landen nach einer Drogenfahrt in Handschellen. Wie die Verfolgung auf den Bahngleisen endete.

Verfolgungsfahrt: Flucht vor Polizei endet mit Unfall und Festnahmen
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Die Polizei verfolgte ein flüchtiges Auto in Nürnberg. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat sich im Nürnberger Westen einer Polizeikontrolle entzogen und ist anschließend mit seinem Wagen geflüchtet. Die Verfolgungsfahrt endete mit einem Unfall, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach missachtete der Mann am Donnerstag sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der 43-Jährige überfuhr zunächst mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen auf einer Grünfläche. Schließlich kam es zum Zusammenstoß mit einem Streifenfahrzeug. Das Auto der beiden Flüchtigen kam an einer Leitplanke zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Im Anschluss setzten beide Insassen ihre Flucht zu Fuß fort. Weil der 36 Jahre alte Beifahrer zunächst über Bahngleise lief, musste ein Regionalzug abbremsen. Beide Männer konnten schließlich festgenommen werden. Der Fahrer stand nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss und war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss sich jetzt unter anderem wegen zahlreicher Verkehrsdelikte verantworten. Die Polizei sucht nach Zeugen.