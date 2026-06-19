Verfolgungsfahrt: Flucht vor Polizei endet mit Unfall und Festnahmen

Im Anschluss setzten beide Insassen ihre Flucht zu Fuß fort. Weil der 36 Jahre alte Beifahrer zunächst über Bahngleise lief, musste ein Regionalzug abbremsen. Beide Männer konnten schließlich festgenommen werden. Der Fahrer stand nach ersten Erkenntnissen unter Drogeneinfluss und war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss sich jetzt unter anderem wegen zahlreicher Verkehrsdelikte verantworten. Die Polizei sucht nach Zeugen.