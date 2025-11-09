 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Flucht endet mit Unfall und zwei Verletzten

Verfolgungsfahrt Flucht endet mit Unfall und zwei Verletzten

Die Nürnberger Polizei versucht, ein Auto anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer gibt jedoch Gas und flüchtet.

Verfolgungsfahrt: Flucht endet mit Unfall und zwei Verletzten
1
Der Autofahrer versuchte, vor der Polizei zu flüchten. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einem Unfall und zwei Verletzten ist die Fluchtfahrt eines mutmaßlich betrunkenen Mannes in Nürnberg zu Ende gegangen. Eine Streife habe den 21-Jährigen kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Statt anzuhalten sei der Mann mit teilweise mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast. Dabei sei er mehrmals über rote Ampeln gefahren. Dann habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Auto prallte gegen einen Bordstein, wodurch die Airbags ausgelöst wurden, wie es hieß. Sowohl der Fahrer als auch sein 23 Jahre alter Beifahrer seien leicht verletzt worden. 

Dem 21-Jährigen wurde der Führerschein und wegen Alkoholgeruchs auch Blut abgenommen. Laut Polizei wird bislang davon ausgegangen, dass der Mann betrunken war. Gegen ihn werde unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.