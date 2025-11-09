Verfolgungsfahrt: Flucht endet mit Unfall und zwei Verletzten

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einem Unfall und zwei Verletzten ist die Fluchtfahrt eines mutmaßlich betrunkenen Mannes in Nürnberg zu Ende gegangen. Eine Streife habe den 21-Jährigen kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Statt anzuhalten sei der Mann mit teilweise mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast. Dabei sei er mehrmals über rote Ampeln gefahren. Dann habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren.