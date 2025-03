Der 18-jährige Fahrer und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer wurden demnach vorläufig festgenommen. Der Führerschein und das Auto des Fahrers wurden den Angaben zufolge beschlagnahmt und der junge Mann musste eine Nacht in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen ihn werde etwa wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Seine Mitfahrer seien im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.