Am Münchner Hauptbahnhof angekommen, sei der 17-Jährige dann über die Gleise davongelaufen. Auf seiner Flucht sei er auch unter einem abgestellten Zug hindurchgekrochen. Bundespolizisten fanden den Flüchtigen kurze Zeit später in einem Gebüsch in der Nähe. Dort habe er in Gebetsposition auf seinem Handy "Musik oder gebetsähnliche Aufnahmen" abgespielt.