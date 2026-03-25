Verfeindete Szenen: Fußballfans werden zu neuem Polizeigesetz angehört

Die Linken wollen mit der Einladung der Fan-Vertreter dafür sorgen, dass diese Befürchtungen im Rahmen der parlamentarischen Beratungen sichtbar werden. Sollte der Gesetzesentwurf so beschlossen werden, müssten immerhin auch Fußballfans damit rechnen, dass ihnen Fußfesseln angelegt würden, sagte Hande. Auch eine Überwachung von Stadien mittels KI-Drohnen sei dann möglich. "Wer es mit dem Rechtsstaat ernst meint, muss auch dort genau hinsehen, wo Überwachung und Kontrolle oft zuerst ausgeweitet werden, und das passiert immer wieder in den Stadien", sagte Hande.