Verfeindete Szenen: Fußballfans werden zu neuem Polizeigesetz angehört

Erfurt (dpa/th) - Bei den Anhörungen zu einem neuen Polizeiaufgabengesetz sollen auch Fans des FC Carl Zeiss Jena und des FC Rot-Weiß Erfurt ihre Meinung sagen können. "Grundrechte gelten für alle Menschen, für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte genauso wie für Fußballfans", sagte der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Ronald Hande, der Deutschen Presse-Agentur. Gerade deshalb dürften Sicherheitsdebatten nicht dazu führen, "dass ganze Fan-Szenen unter Generalverdacht gestellt und massive, unverhältnismäßige Überwachungsbefugnisse auf den Weg gebracht werden".