Verfassungswidrige Symbole: Strafrecht für Nazi-Symbole an Schulen rückt näher

Mehr Vorfälle

Justizministerin Beate Meißner (CDU) verwies darauf, dass in den Schulen - nicht nur in Thüringen - das Zeigen verfassungsfeindlicher Kennzeichen in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Mit der angestrebten Erweiterung des Paragrafen 86 a des Strafgesetzbuches gehe es nicht um eine Kriminalisierung von Kindern und auch nicht um die harten Strafen. "Es geht letztendlich darum, ein Gesetz der Realität, der gesellschaftlichen Entwicklung anzupassen und Lehrerinnen und Lehrern ein Werkzeug in die Hand zu geben, um zu sagen, bis hierher und nicht weiter."