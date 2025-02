Augsburg - Der Linken-Bundestagskandidat Gabriel Bruckdorfer hat nach eigenen Angaben aufgrund seines politischen Engagements in der Partei seinen Nebenjob an der Augsburger Universität verloren. Grund dafür sei, dass man als Mitglied der Linken unter 35 Jahren automatisch auch Mitglied in der Linksjugend sei, sagte er.