Verfassungstreue: Innenministerium fragt keine Parteizugehörigkeit ab

Belehrung über Verfassungstreue

Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling (SPD), hatte am Donnerstag angekündigt, dass in seinem Bundesland bereits im Einstellungsverfahren eine schriftliche Belehrung über die Verfassungstreue Pflicht wird. Alle Bewerberinnen und Bewerber müssten demnach erklären, dass sie keiner extremistischen Organisation angehören oder in den vergangenen fünf Jahren angehört haben.