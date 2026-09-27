Am Donnerstagabend war die Milchhalle voll, fast jeder Stuhl war besetzt. Rund 30 Menschen kamen zu der Gesprächsrunde mit Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Amtes für Verfassungsschutz. „Seien Sie Moskitos in unserer Demokratie“, gab Kramer den Anwesenden mit auf den Weg. Es war seine Antwort auf die Sorge, mit einem kleinen Engagement ohnehin nichts verändern zu können. „Haben Sie schon mal versucht, mit einem Moskito zu schlafen?“, fragte Kramer. Obwohl die Tiere so klein seien, könnten sie einen großen Unterschied machen. So könne es auch in der Gesellschaft laufen: Jeder könne zumindest in seinem Umfeld etwas bewirken.